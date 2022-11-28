民進黨在九合一大選慘敗，僅拿下「4＋1」縣市，高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣與收回澎湖縣，行政院長開票當晚即向蔡英文總統請辭被慰留，民進黨立委高嘉瑜表蘇內閣施政滿意度很高，但到執政末期還是有問題浮現，希望可以盡快提出讓民眾期待的法案，挽回民眾對民進黨的信心。

對於民進黨是否低估疫情衝擊選情，高嘉瑜說，當然事後有很多檢討的地方，認為民眾給民進黨很多機會指正，執政過程中應該要提出符合民眾期待的法案，包括平均地權條例、居住正義問題、長期不公平關稅貨物稅等，這些應該改革的法案希望能夠趕快來推動，讓民眾看到改革的決心，包括經濟、社會公平正義等方面，如果民進黨可以做到更多民眾期待的事情，2024還是很有機會。

被問及內閣改組，高嘉瑜表示，若內閣改組的話也是一個新氣象，要能夠符合民眾期待、官員對於重要政策法案，應該更積極負責向民眾說明，用虛心態度面對民意。高嘉瑜說，蘇內閣的執政滿意度很高，但到執政末期還是有向高房價、通膨的等問題。

過去施政方向上沒有完全符合民眾期待，希望目前至少在施政上，可以盡快提出讓民眾期待的法案，才能夠挽回民眾對民進黨的信心，應該要更努力用改革回應民意期待。

高嘉瑜指出，畢竟民眾不是沒有給民進黨機會，而且給了非常多選票來支持，重申要更努力的改革，來去回應民意的期待。

被問及網軍，高嘉瑜說，有很多不知道是哪裡來的豬隊友還是怎麼樣的側翼，除了在臉書或網頁上發表自己的意見之外也會去攻擊意見不一樣的人，這樣的攻擊只會造成反效果、互斥的效應，覺得也是為選情與中間選民造成很大的反感，「問題是他們所做的事情，對於民進黨或者他們想做的事情有沒有幫助？」如果沒有幫助的話，他們這樣所作所為到底是為了自己，還是為了民進黨？

她也為立委何志偉緩頻，選後大家火氣都比較大，可能心情都不是很好，對彼此有累積了一些情緒，這時候吵給大家看是一種大鳴大放，但希望之後還是能團結，為民進黨奮鬥，推出更好的補選、執政的人選，如果候選人符合民眾期待，相信大家還是會支持，相信民進黨在選後會迅速調整腳步。