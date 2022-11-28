受到美股期貨盤走弱影響，日股28日也全面下跌，早盤結束時，日經指數收28,107.79點，跌175.24點或0.62%。東證收2,002.07點，跌15.93點或0.79%，尚守兩千整數大關。

消息傳出，因上海民眾不滿嚴格抗疫規定反覆實施，已群聚大批示威抗議者跟警方對峙並發生衝突。分析師認為，因中國大陸市場牽動全球供應鏈，尤其對科技產業更是如此。再者，中國大陸若經濟成長趨緩，也會嚴重波及日股。

晶片族群中，東京威力科創跌1.56%，愛德萬測試也跌0.64%。手中有大量阿里巴巴以及滴滴等新創陸企股票的軟銀下挫0.71%，至於在中國大陸有許多成衣門市的迅銷，股價也跌0.63%。

日相岸田表示，即使當地薪水增加，也不會將現行超低利率政策立馬改弦易轍。也就是說，現階段還是要以經濟成長為主，故升息抗通膨並不是首要目標。不過，日圓兌美元匯價二十八日交易時卻走強，包括享有大量海外匯兌收益的任天堂跌1.39%，索尼跌0.56%，豐田跌1.07%，本田也跌0.92%。