23歲姜姓男子借錢給16歲的許姓女網友，少女因還不出錢，竟設局仙人跳，邀姜男到永康某汽車旅館「開房間抵債」時，被自稱少女男友的27歲洪姓男子及4名同夥入內毆打，逼自打手槍留下精液跡證，還威脅20萬元和解金。永康警方據報及時到場營救，逮捕5男1女，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、妨害秘密等罪送辦。

27日凌晨3時許，永康警分局大橋派出所接獲1名婦人電話報案，指兒子被限制自由在汽車旅館內，歹徒要求匯款5萬元。警方派員前往處理時，在汽車旅館門口，正好發現1名犯嫌陪同被害人外出到附近超商領錢。

被害人姜男看到員警抵達，雖然不敢大聲呼救，但不斷以手指向自己，讓員警認定有所隱情，立即上前攔下2人。

警方調查，姜男在網路交友軟體，認識1名未成年女子。少女因欠繳電話費，向他借款6000元，但在催款過程中，男方曾提出可以發生性行為還債，經少女的男性友人得知後，於是設局邀約姜男前往汽車旅館。

姜男依約抵達指定的汽車旅館與少女見面後，其他5名犯嫌立即到場，並以引誘未成年少女開房間等理由毆打姜男，還強迫對方自行手淫遺留跡證，要求支付20萬元和解金。

姜男為籌錢打電話向姊姊求助，由姊姊匯款5萬元後，家人立即報案，通知員警到場救出被害人，並將6名犯嫌依法送辦。