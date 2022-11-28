新北市朱姓七旬老翁不滿前妻投資欠債，還打算投資不動產，憤持棍子毆打前妻手腳，直到前妻沒有反應，朱翁才緊急將前妻送醫，但前妻經急救仍不治，朱被依殺人罪送辦。台北地檢署相驗死者遺體發現死者死因為先天性心臟缺陷，認為朱翁並無殺人犯意，28日依傷害致死罪起訴朱翁。

檢警調查，朱翁因前妻四處投資，欠債累累，為免被債務拖累，2人辦妥離婚，但仍同住，今年8、9月，朱翁在家裡接到電話，對方想確認朱翁前妻是否備妥資金買房，引發朱翁不滿，持棍子對前妻毆打，直到前妻沒有反應，朱翁才緊急將前妻送醫，但前妻經急救仍不治。警方依殺人罪將朱翁送辦。

檢方調查時，朱翁坦承動手，辯稱一時氣憤，否認要打死前妻。檢方相驗死者遺體，發現死者四肢傷痕累累，但其死因主要是先天性心臟缺陷，死者因部分心臟動脈被心肌包覆，動脈因心肌擴張壓縮導致輸血不足死亡，採信朱說詞，依傷害致死罪起訴。