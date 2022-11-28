男星高以翔2019年11月27日在大陸錄製真人實境秀時昏倒猝逝，享年35歲，昨(27)日是他逝世滿3周年，近來墓園擺滿一束束向日葵，生前交往4年的女友Bella(蘇湘涵)也在限時曬出兩人先前的合照，並說：「我覺得我好幸運也很幸福，和這麼棒的靈魂交織在一起，想到你總是覺得很溫暖」。

高以翔和女友Bella曾論及婚嫁，27日Bella放上多張昔日和高以翔的甜蜜合照，懷念地說「昨天心情上上下下，今一早起來在回顧很多曾經的回憶，覺得真的很美好，看著嘴角不自覺上揚」，接著細數高以翔的優點「想到你，總是很溫暖，最down to earth(不擺架子)，最善良、最體貼、最孝順，願意和我做所有莫名奇妙的事情，謝謝你直到現在還是提醒著我，做一個和你一樣美好的靈魂。」

高以翔女友在限時中透露出對高以翔滿滿的懷念。(圖/Bella IG)

高以翔的墓地位於金寶山，今年9月他的家人幫他設立一尊雕像，高度還原生前打籃球的英姿，二哥高宇橋也帶著弟弟生前愛犬「帝歐」來看他，可見階梯兩側擺滿黃色向日葵，花束裡還擺滿寫滿想念的卡片寫下：「3年了……感謝愛我的朋友們對我老弟的關愛，我跟家人都感到溫馨滿滿！」，「逝去不是永別，忘記才是。我們記得你，你就一直在。」

粉絲見到這一幕後也在底下留言：「三年的思念是淚水，想念真的很痛」、「沒有不想念他也更沒有忘記他」、「不曾忘記，也不敢忘記，因為他太好了，想念高高」、「你是天上最亮的星星，我們要永遠仰望星空godfrey好孩子」。