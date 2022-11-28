近期通膨、俄烏戰爭、升息等利空均趨於淡化，美股延續震盪走高階段，台股更是急漲近2,000點後，指數橫盤整理籌碼，觀察後市，台受惠聯準會（Fed）發布11月會議紀錄偏鴿、部分電子股庫存調整告一段落、大陸清零政策可能放寬、年底外資休假與內資作夢行情拉抬等五大利多，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，Fed會議紀要內容傾向鴿派，市場預期Fed在12月的利率會議可望放緩升息，有助於評價修復，型態上觀察，台股加權指數連日上漲、突破並站穩半年線，短中期均線持續向上走揚，目前有利多頭續攻，只要國際股市未出現重挫反轉，無須過度擔憂，操作上可順勢布局。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，觀察電子產業現況，現階段消費電子庫存去化問題仍在進行，記憶體庫存有部分改善，及箔基板（CCL）及顯卡等次產業今年狀況不佳，反而沒有庫存拖累。伺服器遠端管理晶片（BMC）及手機感測器，今年也因為一直沒有得到晶圓廠足額供應，使庫存水位偏低。

明年台股類股獲利差異大，建議產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。