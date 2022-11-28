新北市坪林區農會近期舉辦冬季文山包種茶市級評鑑，往年冠軍茶出爐後都會被民眾迅速以百萬收購，因此特等獎素有「百萬冠軍茶」的名號，今年特等獎由坪林區農友陳文華奪下，雖然今年冬季降雨較多，但他專注茶葉走水，因此奪得佳績。農業局指出，即日起已開放訂購比賽茶，消費滿3000元即可免運。

農業局指出，坪林素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，栽種面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65％，文林包種茶評鑑也是轄內最大規模賽事，今年冬季評鑑有825點茶品參賽，歷經多日品評後，這次茶葉都通過農藥檢測，依品質分為特等獎、頭等獎、貳等獎、參等獎及優良獎，並由農會統一包裝，貼上封條販售。

茶業改良場文山分場分場長蘇彥碩表示，今年冬季降雨日較多，農友需要細心製作，去除多餘的茶菁水分，減輕翻攪的力道，透過萎凋方式，讓茶菁水分順利走水，奪得特等獎的茶葉走水相當順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，優雅清新，還有蘭花、七里香、梔子花的清香，發酵時間也得宜，相當有韻味。

坪林區農會理事長陳文慶表示，連日下雨延遲農友交茶時間，但也讓他們有充分時間採茶炒茶，茶葉品質普遍提升，包種茶特色就是「香」，外觀條索狀，芽葉自然捲曲，色澤淡綠到黑色，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香，呼籲民眾把握冬茶上市時間購買。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，也讓農友彼此觀摩，提升新北好茶的整體價值，更多茶葉相關資訊可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。