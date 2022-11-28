張信哲與伍思凱近日在《來看我們的演唱會》合作多首歌曲。（潮水音樂提供）

張信哲近日邀伍思凱在節目中合作。（潮水音樂提供）

張信哲與伍思凱相隔18年再度合體，近日在《來看我們的演唱會》首集合作詮釋〈過火〉、〈愛與愁〉，曝光後引爆全網話題熱潮，歌迷盛讚2人一開口「修音師就失業啦」，而在上週末播出的第二集中，2人再度端出經典好菜，合唱〈且行且珍惜〉及〈送别〉，距離2人上次合唱 〈且行且珍惜〉已是18年前的「張牙伍爪演唱會」，滿滿回憶殺之餘，台灣歌迷不斷敲碗，期盼明年張信哲「未來式2.0」演唱會原音重現。

相隔18年合體，張信哲不怕得罪人，對伍思凱直言：「在我心裡面你直接打敗王菲和那英，我直接第一個想到邀請你。」伍思凱也很夠義氣地回他：「只要跟你有關係的演唱會，就直接幫我簽了合約就好，就一句話！」牧羊座的張信哲和獅子座的伍思凱，雖是同為火象星座的好朋友、相識20餘年，但２人一見面仍是「相愛相殺」的「小學生」相處模式，節目彩排時為了走位問題，就鬥嘴互嗆對方再走錯方向就是小狗，不過上了台默契十足，合作的每首歌都勾起不少人青春回憶。

與伍思凱在節目中的合作播出後，除了現場觀眾為之瘋狂，網友們更紛紛留言，希望將這段節目搬到阿哲明年在小巨蛋舉辦的「未來式 2.0」演唱會上，只不過張信哲近幾年演唱會都不邀嘉賓，他坦言實在是因為自己的歌就唱不完，手心手背難以取捨，所以乾脆省下嘉賓的時間為歌迷多唱幾首歌，因此歌迷的要求讓他除了歌單又再度陷入苦惱。張信哲「未來式2.0」台北小巨蛋演唱會門票於開麗售票熱賣中。