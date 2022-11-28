曾出演《自殺突擊隊》的超級名模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)近日與英國BBC合作拍攝的紀錄片《性愛星球》（暫譯，Planet Sex with Cara Delevingne）開播，內容具焦在探討「性」的內容，公開各種潛藏在人們內心慾望的各種行為，在網路上引起廣泛討論。

屬於紀錄片的《性愛星球》，卡拉將帶領觀眾們一同探索各式的性愛問題，舉凡性向、性別認同以及性行為等等。日前才公開為雙性戀者的她實地走訪8座城市瞭解性愛文化，與酷兒、變裝皇后們一同接受自己的身分，擺脫對性慾的羞恥感。

在最新播出的一集中，影片中可見卡拉提到研究結果顯示，95%男性在性交過程中達到高潮，而女性就只得65%。她表示對這些數字感到相當懷疑。並指出「我認為女性的性欲肯定是被壓抑了。」對此，她親自接受實驗測試，在高潮前後進行抽血。讓團隊可以針對血液樣本中的「內源性大麻素」進行研究。大膽作風在網上掀起一陣熱議。

事實上，這部紀錄片探索人心私密領域的大膽行事作風，屢屢引爆網路話題。此前，卡拉就自曝表示節目團隊帶她參加一個自慰研討會，並且要求當作脫掉內褲。她指出現場有人對她說「把內褲脫掉，潤滑液給你。」讓她相當驚訝。她指出「雖然我是一個很願意嘗試的年輕人，但這個尺度還是讓我嚇了一大跳。不過，其他可接受範圍內的事物，也因為節目而有了相當有趣的體驗。」