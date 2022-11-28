美系外資針對晶心科(6533)出具最新研究報告，看好RISC-V潛力可期，調升晶心科目標價由450元調升到618元、維持評等加碼。

美系外資表示，晶心科今年第三季營收季增長93%，單季每股獲利5.77元，遠遠超越原先預期，主要是受惠授權金收入回溫以及大陸業務強勁復甦。根據數據估算，晶心科RISC-V預估占比第三季權利金收入達15%，估計今年將成長24%，這意味著晶心科今年營收達成超越10億元的目標。

展望2023年，美系外資表示，考慮到TDDI和無線產品的庫存修正，晶心科2023年上半年權利金收入將減少，來自RISC-V CPU IP的許可收入將是晶心科2023年的營收增長關鍵，有鑑於Arm最近與高通就IP許可商業模式發生爭執，未來RISC-V CPU核心可能成為「必備」，晶心科也獲得更多RISC-V CPU客戶。

美系外資表示，根據產業觀察顯示，智慧手機SoC(系統單晶片)較難切入RISC-V，主要是因為Android生態系統和 Arm架構的緊密捆綁，故Android遷移到RISC-V可能平台需要幾年時間。然而，看到基於Arm的物聯網/人工智慧/汽車應用相關CPU轉移到RISC-V CPU卻是可望加速，換言之，晶片客戶也可重新獲得對Arm的議價能力。

美系外資預估，RISC-V CPU到2025年潛在市場規模達美金15億元，加設晶心科拿下約7~9%的全球市場份額，則2025年營收可達1.2億美元，故上調晶心科目標價由450元調升到618元、維持評等加碼。