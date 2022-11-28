🔺EXCLUSIVE: Inter Miami are close to signing Lionel Messi. The deal will make the 35-year-old the highest paid player in the history of the MLShttps://t.co/g2vmg4xzSV — Times Sport (@TimesSport) November 27, 2022

阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）準備「降臨」美國足球大聯盟（簡稱MLS）？根據英媒《泰晤士報》獨家消息，梅西將與美國邁阿密國際簽下合約，在他的法甲巴黎聖日耳曼（簡稱PSG）合約結束後轉戰美國足壇，同時會改寫美國最高薪足球員的紀錄。

然而這個消息非常短命，美媒CNN向梅西陣營查證之後，梅西的發言人曼德茲（Marcelo Méndez）聲明駁斥：「假的，這是假新聞。梅西沒有與邁阿密國際商談合約。」梅西的經紀人很有名，就是他爸老梅西（Jorge Messi）。

《泰晤士報》提到英格蘭退役球星貝克漢（David Beckham）是邁阿密國際的股東，當年他也加盟過MLS的洛杉磯銀河隊。邁阿密國際不僅要網羅梅西，還要把梅西的隊友一併找來。

梅西長年效力西甲豪門巴塞隆納，但是巴薩因財務危機無法留下梅西，他去年7月成為自由球員，2021-22球季轉戰法甲PSG。先前就不斷有傳言他可能在明年前往MLS，美國足球發展較落後，被視為歐洲頂級球星的養老院。美媒《雅虎體育》指出，歐美兩地的足球賽季錯開，如果梅西真的要踢美國的球季，加上世足賽就是連續14個月沒中斷的比賽了。