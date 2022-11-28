王思佳母親布蘭妮近日在高點綜合台《震震有詞》討論「胳膊往外彎到底誰才是自己人？忘恩負義誰還敢當好人？！」回想女兒王思佳在大學期間多次有演藝圈邀約，但布蘭妮與先生都希望女兒需完成大學學業為優先，為此母女意見不合甚至水火不容，王思佳向親戚訴苦甚至會向布蘭妮惡言相向：「你是更年期到了嗎？還是變態，完全無法溝通！」

布蘭妮心想為何親戚介入後讓母女間的感情更糟，因此她裝了電話錄音想知道女兒跟親戚的對話內容，沒想到親戚竟是雙面人，對著王思佳講布蘭妮的不是，「妳媽媽就更年期怕妳比她美，感覺妳媽媽就變態。」反過頭再跟布蘭妮說著「小孩就這樣青春期很難管，妳不要跟她計較。」布蘭妮驚覺被親戚挑撥離間，決定將錄音內容播放給女兒聽，讓她知道這親戚的為人，王思佳事後明白誤解了媽媽的用心，道歉後才讓母女重修舊好。

苦苓則是「忘恩負義」的受害者！他在節目中提及，曾經接到女大學生來信表示，成功申請留學英國名校，但因家境清寒無法負擔學費，問苦苓能否贊助她60萬元，他說「我特別去查證確認女學生的確有申請到英國碩士，還跟太太到對方家裡認識女學生的媽媽，雖然是素昧平生，但能幫助女學生追求夢想，也是好事一樁！」於是苦苓便贊助60萬學費，起初女學生都會傳訊息、照片分享在英國留學的日常，「奇怪的是突然間女學生失聯，且家中電話變成空號。」苦苓不禁在節目中問：「這算是忘恩負義嗎？！」

但苦苓想著也許是這60萬給對方太大壓力，女學生怕日後還不起才失聯。苦苓表示曾想過一生要成為12個人的貴人，雖然曾經因為次事件差點打消念頭，但他決定持續完成目標，他說「對一個人好不要想是對他的恩、對他的義，要想的是我們幫助了一個人，這世上還是有真正需要幫助的人。」