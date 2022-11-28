萬物齊漲，吃披薩荷包又要縮水，一名網友表示，打開必勝客App發現許多品項悄悄漲價，像是和風章魚燒及海鮮口味大披薩，從原本690元漲到720元，讓大批網友直呼吃不消，紛紛留言說，「現在吃披薩是有錢人嗎？720元真的太貴」。

原PO近日於PTT八卦版指出，26日當天上午打開必勝客App發現部分商品已調整售價，包括和風章魚燒及海鮮口味大披薩，從原本690元漲到720元；哈辣墨西哥大披薩從595元漲到630元。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「720吃披薩真的貴」、「披薩不是很便宜的東西嗎？怎麼一直漲」、「現在披薩是有錢人在吃的嗎？」、「720元都可以吃燒肉」、「要漲價都不事先通知的」、「真的！720元不如吃吃到飽，太扯」。

必勝客表示，因原物料、食材等成本波動，自11月26日起調整商品價格，整體平均調幅3.3%，超過7成品像價格維持不變。此次漲價的品項包括，和風章魚燒等6款大披薩，漲30至45元；6款小披薩漲20至30元；6款獨享披薩漲5元；臘腸起司三重奏等4款輕鬆點披薩，則是漲16元。其他像是芝心餅皮、薄脆餅皮、薯金幣、冰藏起司塔、罐裝可樂等，也都在這波調整的行列之中。

但必勝客說，漲價同時也推出限時特惠，即日起至12月16日，點購「外帶披薩買大送大、外送買大送小」優惠或大披薩套餐，會加贈一瓶1.25L大小的可樂，平日單點大披薩外帶特價199元起、小披薩149元起，平日用PK雙饗卡App點購紙包筆管麵、紙包飯或個人披薩，加1元可多一份副食。