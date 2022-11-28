九合一選舉國民黨取得驚天大勝，台北市前議員羅智強本人雖未參選，但也積極為各地候選人輔選，最後好友、子弟兵們開出亮眼成績，讓他興奮宣布要將日前暫停的徒步環島繼續走完，不過他也透露陪母親吃飯時，媽媽突然說了一句話，讓他感嘆「贏不是贏，輸未必輸，還是媽媽有智慧啊！」

重啟徒步環島計畫的羅智強，昨（27）日一大早就前往宜蘭繼續行腳，下午他在臉書透露，因為母親想念的關係，他中午抽空回台北與母親享用甜蜜午餐，但飯吃到一半，母親的一句話，卻讓他有了不同的體悟。

「你呀，忙東忙西的，到處幫忙，累得半死，不要像2018年一樣，以為贏了，結果2020年總統，國民黨又輸光光！」羅智強透露，媽媽的這段話相當有智慧，自我警惕「禍福相依，勝負相循，贏不是贏，輸未必輸！」

羅智強媽媽的智慧也吸引2.7萬名網友按讚，紛紛留言說「媽媽的智慧，大家一定要聽，加油」、「不要把討厭民進黨的，當成就是喜歡國民黨」、「羅媽媽說的也是我們擔憂的！國民黨必須改變，當權者要傾聽支持者心聲，顧全大局」、「媽媽真是用心良苦的提醒，真心希望看到2024藍天再現！」