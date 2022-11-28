歲末將至，上班族最關心年終獎金，根據人力銀行最新調查，國內八成企業表示今年預計將會發放年終獎金，整體平均年終約1.23個月，較去年微增1.8天，創3年新高，但尚未回復到疫情前水準。

其中金融保險業與會計統計業等泛金融行業，平均今年年終約2.56個月，連續10年居冠；接著是科技資訊業平均預計發放1.89個月、運輸與物流倉儲業發放1.75個月、醫護與生技業發放1.67個月、傳統製造業發放1.6個月。而大眾傳播與公關廣告業則墊底，平均年終獎金僅0.56個月。

yes123求職網發言人楊宗斌28日表示，這幾年產業景氣與疫情習習相關，牽動年終獎金發放。相較去年調查，今年年終獎金可望連續第二年反彈，創3年新高，但尚未能夠回到疫情前水準。

依不同行業別來看，今年年終獎金「九升五降」，有9個產業預計年終獎金發放基數會比去年調升，5個產業下降。而風水輪流轉，餐旅、批發零售、空運等先前受疫情影響最深的「疫情重災區」行業，因比較基期低，現在受惠邊境解封，預期業績開始拉升，年終數字有望跟著觸底回升。

至於金融業，雖然年終獎金的絕對數字繼續蟬聯第一，但碰上防疫險理賠，以及股市行情不佳等重大利空衝擊，相關從業人員今年年終面臨下修壓力。

另外出口導向的科技業、製造業，最近也因為各國央行升息打通膨，引發全球經濟降溫疑慮，造成終端需求轉弱，年終獎金可能跟著打折。

整體而言，面對這波總體經濟修正，楊宗斌認為，的確有聽到企業希望保留盈餘，「儲糧抗寒」以備不時之需，但台灣整體經濟仍維持正成長，預期企業提供的獎金數字應該不會比金融海嘯時期差。