瞄準電動車發展趨勢，VOLVO汽車台灣分公司國際富豪汽車持續構築「純電生活圈」布電計畫，不只在全台各大展示中心設置充電設備外，更與iCharging、Noodoe、EVALUE、EVOASIS、台泥儲能等布電廠商合作，28日更宣布U-POWER加入VOLVO汽車充電網絡陣容，只要VOLVO電動車主前往U-POWER全台各充電站點，即可享有8折充電優惠。

國際富豪汽車指出，VOLVO迄今全台13個經銷據點已有13座200kW的DC雙槍快速充電站，及超過130座的AC交流充電設施。此次與U-POWER合作，更將借重U-POWER全台已落成啟用的11座360kW的高功率快充站，提供VOLVO電動車主便利的服務。

U-POWER目前已完成第一階段的充電網路布局，且全數為大型高功率站點，預計明年第一季將達到17站，並訂出明年底前全台完成30個以上大型站點的目標。