九合一選舉落幕，執政黨大敗，台股今（28）日開盤一度重挫276點，來到14,500點關口，國票投顧表示，選後政府護盤力道或將減弱，須提防近日的調節賣壓，當前操作，本波漲多個股不追，建議轉向防禦性質較高，且底部剛放量起漲的族群；短期11月指數預期在12,868～14,900點。

此外，從技術面觀察，台股KD高檔鈍化，處於強勢格局，雖說指標不跌破80，後續就有震盪再攻契機，不過，若再參考 MACD 發展，大盤改寫本波新高之際，MACD柱狀體卻未同步登頂，有高檔背離的疑慮，顯示多方動能不足，今天隨著選舉結果執政黨大敗而遇壓拉回。

國票投顧整理近期市場題材包括12月1日開展2022第六屆台灣醫療科技展，為生技族群增添題材；MSCI明晟在11月11日所公布的半年度權重調整，預定11月30日收盤生效，相關個股股價在最後一盤恐出現較大波動。