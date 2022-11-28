高雄張姓男子去年無照駕駛，酒駕被攔還拒測，遭開罰18萬9000元。張男事後不僅拒繳還企圖將名下透天厝移轉給他人，所幸行政執行署高雄分署人員即時查封，才逼張男乖乖繳清欠款。

高雄分署表示，張男2021年10月22日無照酒駕又拒測遭開單，經多次催繳都未出面繳清，還企圖將名下的小港區透天厝過戶給別人。承辦人員收案後立即查封張男房子，讓他過戶不成。

張男眼見計策失敗，只好乖乖打電話給高雄分署執行人員，直接繳清18萬9000元欠款。

同樣無照酒駕的案例還有2件，盛姓男子無照酒駕還拒測遭開罰18萬6000元，邢姓男子無照酒駕遭開罰9萬9000元，兩人也都拒繳罰鍰，最後被移送至行政執行署。

高雄分署承辦人員收案後發現兩人銀行有存款，隨即行文扣押，讓兩人清償欠下的罰單。

高雄分署表示，如果欠款人因經濟困難無法一次完納罰鍰，可以申請分期繳納，如果屢催不繳、惡意欠繳，承辦人員勢必會採取強力執行措施。

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