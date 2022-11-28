無黨籍候選人邱清勳（左）抽中當選籤。（柯宗緯攝）

高雄市三民區灣愛里里長選舉，2名候選人皆獲得714票，今（28）日舉行抽籤決定當選人，最後7連霸的老里長李永貴未中籤，由李的舊識邱清勳中籤當選，但李永貴當場提出要聲請驗票。

民進黨籍灣愛里里長李永貴今年68歲，40歲開始擔任里長，曾擔任7屆里長，但今年挑戰8連霸，未料開票結果，李永貴以及無黨籍候選人邱清勳兩人都獲得714票。而邱清勳與李永貴是舊識，邱清勳曾是李8年前擔任里長兼任社區發展協會理事長時的總幹事。

依照《選罷法》規定，票數相同時，以抽籤決定之，今天在三民區公所抽籤決定當選人，由邱清勳先抽中當選籤，李永貴仍將另一張抽起，但隨後李不滿當場提出聲請驗票，並痛批，「選舉抹黑已經沒有人性了」，竟遭對手以15年前沒有起訴的賄選案攻擊，對此也提起告訴。

準里長邱清勳表示，當選就是責任的開始，但對於李永貴提出驗票，這是每個人的權益。針對李永貴控訴選舉過程遭到抹黑，邱清勳則強調，自己是有所本的。

三民區公所表示，尊重候選人的選擇，若對選舉結果有意見，可在當選名單公告後30天內，向主管機關的地方法院申請當選無效之訴，再由法院裁定。