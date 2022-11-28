中獎了嗎？統一發票9、10月的中獎號碼出爐，大家都希望能對中幾張，不無小補，一名網友日前曬出他這期中6張雲端發票的截圖，中獎金額達2900元，一票網友看了超羨慕，直呼「我一年中的加起來都沒你多」，到底怎麼中的？有內行人傳授中獎秘訣，「雲端加開獎幾乎每期都中，真心建議大家用載具」。

「雲端發票中了好多張！」一名網友26日在Dcard表示，剛剛打開手機APP嚇到，第一次中6張發票，包含一般獎3張及雲端獎3張，一張200至1000元不等，總共中獎金額2900元，非常驚訝「之前平均1-2張，不過我紙本的都摃龜，但還是好爽可以加菜了」，於是發文讓大家沾沾喜氣，並透露他這次發票對230張左右。

看見原PO財神降臨一次中6張發票，其他網友們非常羨慕，「我一張都沒中」、「你平常是什麼大善人嗎」、「我一年中的加起來都沒你多」、「我此生沒有中過發票」、「原來都被你中走了，難怪我這次槓龜」、「太扯了，我80張一張都沒，人生從來沒中過，哭」、「你上輩子是不是拯救了全世界？」

此外，不少網友貼出自己中獎金額，甚至有人對中1萬，同時分享中獎秘訣「雲端加開獎幾乎每期都中，建議大家都使用載具增加中獎機率」、「中1400路過，當天上午發現中兩張一般獎共400，沒想到傍晚再看又中兩張雲端獎」、「我有一個秘訣，就是不要去在意有沒有中發票這件事，別人提醒的時候也不要抱著期待去看發票就會中，已經試過很多次了」。