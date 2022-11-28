大里仁愛醫院腦神經內科醫師朱展麟說，腦幹僅由椎動脈的細小分枝供應血流，有相當高的再中風風險，經手術放入顱內椎動脈支架，恢復良好。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

60歲邱先生近期講話時會忽然變得口齒不清，且出現右邊肢體無力的情形，但僅持續幾分鐘便會恢復，日前晚間講話時再次出現口齒不清的症狀，卻持續相當久，至大里仁愛醫院求診，經檢查發現，邱先生腦部有梗塞型中風病灶，兩側椎動脈狹窄，經手術放入支架恢復良好。

大里仁愛醫院腦神經內科醫師朱展麟指出，腦部核磁共振影像顯示，邱先生的小腦、腦幹及腦枕葉有零散的梗塞型中風病灶，兩側椎動脈有亞急性血栓導致的狹窄或阻塞，並發現有高血壓、血液中葉酸及維他命B12偏低等情況。

朱展麟表示，根據2022年台灣高風險心血管疾病的膽固醇治療指引，低密度膽固醇建議控制在70mg／dL以下，邱先生的低密度膽固醇高達119mg／d，透過靜脈點滴、藥物、補充葉酸及維他命B12預防中風惡化及復發，邱先生在5天後出院已完全恢復。

邱先生1個月後回診時，卻發現有視力失焦的情形，轉介到合作聯盟的林口長庚醫院，由神經放射科醫師進一步檢查發現，其兩側顱內椎動脈已完全阻塞。朱展麟說，腦幹僅由椎動脈的細小分枝供應血流，有相當高的再中風風險。經雙方討論，邱先生決定放顱內椎動脈支架，手術進行十分順利，2天後即出院。

朱展麟指出，腦中風為國人第4大死因，每年約有1萬多人死於腦中風，而所有的中風案例中，初次中風約占3／4，再次中風約占1／4，目前健保已有給付顱內動脈支架，可用於符合適應症的病人。

朱展麟也強調，研究顯示，約有90％的中風可以被預防。透過改善不良的生活習慣，例如多運動、健康的飲食以及控制好腦血管疾病相關的危險因子，便能大幅降低中風的風險；民眾若擔心有腦血管疾病相關的危險因子，可至醫院做進一步的檢查及治療。