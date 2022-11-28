基隆市長當選人謝國樑選前提出「青年電動機車」政見，環保署指出，環保署僅針對汰舊換新電動機車補助，並不包含新購電動機車。

謝國樑選前提出「青年電動機車」政見，首批適用1989年至2003年出生的基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋，計4年打造5萬台電動機車。

交通部長王國材今日於交通委員會表示，交通部過去是補助公共運輸，並不補助私人運具，交通部計劃在2030年前將所有市區的公車電動化，對於個人機車則無補助計畫。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，環保署僅對汰舊換新的電動機車有提供補助，但不包含新購電動機車，另外基隆市本身有公務基金，透過籌措其他財源也是方法。

蔡孟裕指出，環保署推動淘汰2007年6月底前出廠的燃油機車，若淘汰後購買電動機車可獲得2000元的汰舊補助，也能獲得減碳憑證，而該憑證的交易價格可讓需要抵減溫室氣體排放量的事業單位來購買，規定價格不得低於1000元，該補助政策將持續到2023年底。