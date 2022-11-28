台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，今起開始登記。頻被點名的國民黨市議員王鴻薇今重申沒有意願，她認為選舉完還沒就職，就要去登記，實在是「有點難堪、有點尷尬」，認為其他人也有勝選機會，喊話黨部趕快做民調並決定徵召。

王鴻薇今受訪坦言，老實說黨中央確實有做一些徵詢，但自己的答案和昨天一樣，希望黨內趕快做民調，因為現在慢慢浮上檯面的人越來越多，也有人提出意見，至少是滿正面的，就是黨的手上牌可以更多，因此可以趕快去做民調，調查出最有勝選機會的人，趕快宣布人選，大家一起支持。

至於若最後民調最高，是否會響應黨內徵召？王鴻薇回應，個人還是沒有這個意願，她的顧慮之前也跟大家報告過，因為剛剛完成選舉，也還沒就職 ，對她個人來說，目前確實是面臨到一個非常尷尬的局面，剛剛選舉還沒就職，就要去登記，實在是有點難堪、有點尷尬。

她表示，希望黨步調快一點，提出一個勝選人選，大家就一起支持，自己還是原來的態度，「我沒有要角逐的意願。」

媒體追問，若黨最後徵召，是否會義不容辭？王鴻薇表示，人選不是只有她一個人，相信現在浮上檯面的、媒體點名到的人，也有勝選機會。

至於是否有推薦人選？王鴻薇表示，目前表態的人選事實上都滿好的，昨天她有提到北市議員王浩原來就是中山區的議員，昨天推薦徐巧芯，但後來發現徐有戶籍上問題；另外不分區立委李貴敏、鄭麗文等，在立院也表現非常亮麗，現在浮上檯面這些人都有實力，因此希望黨部趕快做相關民調，趕快做決定、徵召。

另針對資深媒體人何啟聖直言，民進黨顯然準備好了，國民黨的提名人選在哪裡？恐重蹈民進黨「搶了菜攤，丟了江山」的覆轍。王鴻薇對此表示，尊重何的看法和說法，但她認為因為時間緊湊，蔣萬安選前請辭，大家都在全力選舉，中央黨部到地方黨部都在輔選，一定以整個縣市長勝選為主目標。

她直言，若說民進黨有些什麼布局，也只是像是北市議員阮昭雄、民進黨北市黨部前主委吳怡農的表態，並沒有看到什麼布局，「說實在，民進黨現在黨主席都請辭了，我覺得他們應該比我們更亂吧！」