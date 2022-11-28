九合一大選落幕，民進黨遭遇史無前例的慘敗。對此前立委沈富雄今（28）日在臉書發文，寫下對於大選後十點反思與雜念，同時提到，兩岸政策將決定2024年總統大選的勝負。

沈富雄認為，綠營在此次大敗的元兇是總統蔡英文，破口則是陳時中與前新竹市長林智堅，同時也呼籲，綠營未來需要約束自由時報、亞太菁英等，否則令人作嘔，票就跑了。

而對於攻下新竹市長寶座的民眾黨讓藍營開始焦慮，沈富雄分析，黨主席柯文哲已日薄西山、有氣沒力，因民眾黨在此大選的亮點黃珊珊落選，同時在六都議會席次的377席中僅佔6席，全國910席縣市議員中佔14席，國民黨怕成這樣，實在沒路用。

沈富雄也直言，政黨輪替會是在藍綠之間，第三黨絕無空間，而雖然中間主流民意不可輕侮，他們主宰台灣的命運，但其不會以政黨的形式出現，同時，兩岸政策決定2024年總統大選的輸贏

沈富雄臉書全文：

大選後的反思與雜念

(一)封關前我預測蔣：陳：黃＝42：32：25，結果是42.2：31.9：25.1，我再裝謙虛也忍不住有點佩服自己。

(二)為何民調不準到離譜的，像自由時報，亞太菁英…都是挺綠的，光是這一點，民進黨未來就要約束一下，否則令人作嘔，票就跑了。

(三)國民黨應該也有網軍，也有側翼吧？為何養不出焦糖哥、四叉貓這些異類，難道政治的玩法也有DNA？

(四)綠台政論節目的主持人要向民進黨道歉，你們幫了倒忙。

(五)苗栗、新竹過去是藍營的鐵板一塊，像何智輝時代，其實鐵板的下面是不堪聞問的腐敗，如今叛黨的高票當選，主委、後援會會長夜奔敵營，藍營中竟然有人沾沾自喜，認為只要綠營沒贏就好，這是何等沒志氣！國民黨如何處理這一塊，全國人民都在看！

(六)國民黨有人對2024開始焦慮了，藍白合的念頭提早發酵了。別忘了民眾黨這回的亮點在落選的黃珊珊，柯文哲已經有氣沒力，日薄西山了。民眾黨在六都377席中佔6席，全國910席中佔14席，國民黨怕成這樣，只是證明自己沒有三小路用！

(七)蔣萬安、張善政這兩尊大菩薩，我真替他們揑大把冷汗，他倆的蜜月期不會超過半年，藍營中的能人要自告奮勇，前去大大拉拔一下，張善政在勝選感言中自稱「大家長」，真是匪夷所思，病得不輕！

(八)綠營敗選的元凶是蔡英文，破口是林智堅和陳時中，但執政六年後所呈現的驕橫、傲慢、邪門和目中無人則是Homo Sapiens這個物種千萬年遺傳下來的本性，所以要政黨輪替。

(九)政黨輪替在藍、綠，第三黨絕無空間，中間主流民意不可輕侮，他們主宰台灣的命運，但不以政黨的形式出現。

(十)兩岸政策決定2024的輸贏。