宜蘭縣長林姿妙被問及心情如何，她說，大家一團和氣，宜蘭縣議會每一位議員都很戰戰兢兢、很優秀，就是一步一腳印。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）被問及心情如何，她說，大家一團和氣，宜蘭縣議會每一位議員都很戰戰兢兢、很優秀，就是一步一腳印。（右為宜蘭縣議員黃浴沂）（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會臨時會今（28日）開幕典禮，縣長林姿妙率領縣府團隊參加，林被問及心情如何，她說，大家一團和氣，宜蘭縣議會每一位議員都很戰戰兢兢、很優秀，就是一步一腳印；對於有無考慮下屆縣府內閣改組，她笑回，「謝謝啦！適才適用」。

日前林姿妙力拚選舉，在宜蘭縣議會總諮詢期間請假，遭民進黨縣議員批只會躲避責任、逃避現實的「落跑縣長」；今為宜蘭縣議會第19屆第21次臨時會，林姿妙終於回來，並率領縣府各局處處長參加開幕典禮。

今臨時會由議長張建榮主持，他說，恭喜縣長及所有議員受縣民肯定連任，期許縣長第二屆很多事情要更快上手，不論是議會、建設都要加強，縣長歷經百姓考驗也交出好成績單，要為宜蘭縣多做事！最後感謝同仁給予機會擔任4屆議長，最後一次臨時會要把明年度的預算審核完，完成他最後的任務，再次感謝大家。

林姿妙表示，過去4年她和縣府團隊秉持著「縣民的小事、就是縣府的大事」理念，陸續落實免費營養午餐、完成原民住多功能會館等縣內重大公共建設，這些都要感謝縣議會的支持，這次臨時會懇請各位議員持續支持縣府112年度宜蘭縣總預算，讓縣府工作的推動能更完善，共同為宜蘭打拚、拚出宜蘭好生活。