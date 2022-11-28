2022新北市第2屆U-12全國棒球錦標賽開幕典禮今28日在三重區重新球場隆重登場，教育局長張明文(前排右5)出席開幕典禮。(黃敬文攝)

2022新北市第2屆U-12全國棒球錦標賽開幕典禮今（28）日在三重區重新球場隆重登場，此賽事將從28日至12月2日連續5天於重新球場A、重新球場B以及萬善同球場等3個場地火熱開打，共計來自全國各縣市24隊精英少棒隊伍，超過300名球員角逐金盃，比賽激烈、盛況空前。

新北市教育局長張明文出席開幕典禮，勉勵所有參賽選手，全力以赴，球場上都能有最好的表現，更重要的是「以球會友、切磋球技」，除強化球技外，更要增進彼此間的情誼交流，並祝福各隊都能強棒出擊，勇奪冠軍。

另外，張明文也與新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂、興穀國小校長鄭秋嬋，以及長期贊助興穀少棒CoCo都可公司代表經理黃德彥等貴賓攜手主持開球典禮，期勉小選手們勇於接受挑戰，積極完成每場比賽，實踐運動家精神，也期盼新北小將們以最佳狀態迎戰，把冠軍獎盃留在新北。

今日開幕典禮，由興穀國小大鼓隊用精彩的迎賓鼓曲揭開序幕歡迎嘉賓及各隊選手的蒞臨，緊接著是興穀少棒隊隊長黃宥辰代表全體棒球員的宣誓儀式；剛獲得三重分區小學6年級田徑交流賽壘球擲遠組第一名的黃宥辰同學，從小熱愛打棒球，他期許自己，將來能挑戰棒球員最高殿堂美國大聯盟，爭取最高榮耀。

而承辦此次競賽的興穀國小校長鄭秋嬋表示，去年因為疫情停辦比賽，今年疫情稍緩，8月份即開始籌辦本次賽事，邀請全國U-12棒球隊名校參與，相信每場比賽都將是扣人心弦、精彩可期的賽事，邀請市民朋友逗陣來看球，為來自全國的小選手們加油歡呼。

教育局另補充，新北市近年持續推動三級棒球發展，帶動棒球運動風氣，積極辦理三級5組市長盃棒球錦標賽、U-12及U-15全國棒球錦標賽與國際城市U-18棒球邀請賽，鼓勵新北市棒球代表隊踴躍參加各縣市舉辦的全國性比賽，以增加球技及情感交流的機會，期盼新北小將們勇敢追夢，能在比賽的舞台上發光發熱。

教育局指出，此外棒球普及化推廣部分也透過暑期育樂營、棒球社團、週末棒球賽及社團對抗賽等活動，讓學生可以接觸棒球、喜愛棒球，甚至在棒球運動精進、茁壯，持續在校園中散播棒球的種子。