新北市長選舉落幕，市長侯友宜隨即回歸市政工作，今（28）日上午侯友宜至汐止視察康寧街拓寬工程時，媒體問他是否傾向不謝票？侯友宜說，還是會有謝票行程，但會在適當場合、適當機會，不拘任何形式來感謝市民好朋友們。

侯友宜表示，選舉的過程是短暫的，最重要人民還是希望政府努力好好做事，當然該感謝的尤其對新北市民，他在第一時間就非常謝謝新北市民給他滿滿的鼓勵和加油，讓他有機會為市民朋友繼續服務，當然在競選過程當中，也有很多人發常主動積極幫他成立後援會，他會在這禮拜一一用不同形式來感謝他們，所以還是會有謝票行程，不過會用不太一樣的形式，在適當的場合和機會，不拘任何形式來謝謝這段期間幫他的很多市民好朋友們。

媒體追問侯友宜與國民黨主席朱立倫的互動，侯友宜說，朱主席在這次選舉非常非常辛苦，也扮演一個非常好的總教練，我們大家彼此之間分工合作、團結在一起，為中華民國、為台灣、為這塊土地好好做事情，大家一起拚。

此外，民進黨九合一選舉大敗，外界將責任歸咎於網軍側翼，侯友宜對此表示，面對很多事情他都一直用正向、積極、樂觀的態度看待所有，這樣來做事「卡實在啦！」所以相信大家用樂觀、正向、實實在在做事情比較好。