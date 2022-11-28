民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統也在當晚立即辭去黨主席職務，牽動黨內派系角力。民進黨立委許智傑今天再次建議，副總統賴清德團隊可提早參與黨職，出面協調將主席之事盡快定調，全力拚2024選舉。

蔡英文宣布辭去黨魁，民進黨秘書長林錫耀說明，將在中常委、中執委互推一位擔任代理黨主席。對於呼聲很高的高雄市長陳其邁，許智傑說，陳其邁非常優秀，也是樂觀其成。許說，但代理主席也只是過渡時期，最後還是要選出一個正式的主席，我建議不一定要黨內廝殺，而是協調出來的，協調出個各派系都能接受的人選。

許智傑說，黨主席要盡早定案，才能在未來2024總統大選、立委選舉的勝選做準備。至於適合的人選，他建議賴清德團隊，要有人出來考量，目前來看賴副在中南部及全國的聲望都比較高，希望由賴副總統團隊出面協調，將主席之事盡快定調，才能全心全力來拚2024選舉，以及針對民進黨還做的不夠的地方，進行改善進步。

許智傑認為，賴清德除了聲望高之外，還有他的人格特質也能讓民眾喜愛他。賴做事情是溫柔堅定的標竿，做事情並不是很強勢，但會堅持他的原則與底線；在面對廣大的民眾，他會堅守他的價值，但在溝通過程，遇到不同意見的民眾意見，會尊重所有人的意見，並用柔性的方式去溝通。

他的柔性溝通能力其實很好，而且他的堅持與價值理念，也是讓民眾可以認同的，且有所適從的，整體看來，他認為賴副總統是蠻適合的人選。