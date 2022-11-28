林姓女子飼養多隻類似倉鼠的「龍貓」，今年6月10日寄養在賴姓前男友住處，其中1隻龍貓跳來跳去，遭賴男抓住後，龍貓又噴尿在賴男身上，氣得賴男用力拍打龍貓屁股30秒，最終導致龍貓死亡，林女知悉後難過不已，處理後事以後，通知北市動保處到場，並以動物保護法移送，檢察官日前偵結，處分緩起訴以及法治教育4小時。

林姓女子擔任保全公司行政人員，因上班距離考量，暫住賴姓前男友位在大同區的住處，並將2隻「龍貓」飼養在屋內，今年6月10日下午2點，名為「咕寶」的龍貓不斷跳耀，讓賴男無法忍受，抓起來後，「咕寶」受到驚嚇，直接撒尿在賴男身上，讓他更加氣憤，抓起「咕寶」直接打屁股。

「咕寶」被打以後即沒有氣息，賴男自知事態嚴重，通知林女「咕寶」死亡，林女轉知北市動物保護處人員查訪，賴男坦承有拍打「咕寶」屁股，但只是輕輕打，應該不至於打死，動保處人員表示要觀看動物屍體，但因事發後，林女將屍體交給寵物葬儀社火化，並沒有留下跡證，而賴男也願意賠償，雙方達成和解，檢察官諭令緩起訴。

「龍貓」是因為宮崎駿的電影而走紅，圓滾的外型深受大家喜愛，其實是一種絨毛絲鼠，長得像是兔子、松鼠、貓咪的綜合體，讓人一抱就捨不得放手，每隻大約要價近1萬元。