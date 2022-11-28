新疆烏魯木齊的高樓火災後，大陸多地傳出有民眾上街抗議封控。大陸知名媒體人、《環球時報》前總編輯胡錫進今天凌晨在微博上發表評論稱，民眾有表達意見的權利，但要小心被其他力量利用甚至劫持，令情況向意想不到的壞方向發展。

胡錫進表示，民眾有表達意見的權利，而且可能是抱著善良的願望，有表達正當訴求的初衷，只是他想提醒，很多事情有它的規律，當大家參與啟動之後，事情的方向就很可能難由普通參加者繼續掌控，而容易被另外的力量利用甚至劫持，最終可能變成摧毀我們所有人生活的洪水。

胡錫進表示，懇請大家保持清醒。他的這些想法來源於從學生時代到記者生涯種種親歷的沈澱，那些經歷和所見所聞就像是為他打了疫苗。他相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果。今年中國面臨了更嚴峻的挑戰，他看到的是，隨著防疫成本越來越高，感染者清零越來越難，大家期待的調整正在發生和到來。

胡錫進表示，有人可能注意到了，他是所謂「大V」（指在新浪、騰訊、網易等微博平台上獲得個人認證，擁有眾多粉絲的微博用戶）中為結束大規模封控吶喊最努力的人之一，他也一直呼籲為社會保持活力。

胡錫進表示，「我愛這個國家，我希望所有人都越過越好。讓我們認真推動解決那些問題，同時，讓我們多存一個心眼，知道我們參與的一些事情，可能存在很大風險被導流到我們意想不到的方向上，最後反而給我們大家留下更糟糕的局面。」

胡錫進呼籲政府，在重大問題上堅決走群眾路線，事情越是棘手難辦，越要傾聽民眾呼聲，越要用實際行動保持社會的信心和團結。「在我們的國家，黨和政府與人民群眾的利益是高度一致的，要讓這種一致不斷在具體事務上得到體現，防止有些地方的做法逆著群眾的呼聲來。只要全國真正擰成一股繩，就決不會有邁過不去的坎。」