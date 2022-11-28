交易所FTX破產引爆虛擬貨幣圈動盪之際，市值30億美元（約新台幣930億）的虛幣金融服務商「Amber Group」共同創辦人Tiantian Kullander（TT）上周在睡夢中離世，享年30歲，突如其來的消息引起市場震撼。

綜合外媒報導，Tiantian Kullander過去曾在大摩、高盛等金融集團擔任交易員，隨後在2017年找來其他四名金融界人士，聯手創辦Amber Group投入虛擬貨幣交易、服務等領域。

Amber Group成立短短幾年就取得成功，今年第一季估值達30億美元，先前也傳出公司正與包括新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek Holdings Pte）在內的投資方進行交涉，未來計畫達成100億美元（約新台幣3100億）的估值。

Tiantian Kullander離世的消息傳出後，引發虛擬貨幣圈震撼，公司也發出聲明哀悼，「失去TT這個強大的合作夥伴和摯友，此刻的悲痛無法言喻，但團隊將更勤奮工作，把公司經營成同業的佼佼者，達成TT的雄心和夢想，我們將與他的家人同在。」