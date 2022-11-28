技專校院入學測驗中心今天表示，112學年二技統一入學測驗報名日期自明（29）日上午9時起至12月6日下午5時止，一律採用網路報名。112學年度二技統一入學測驗考試日期為112年4月30日。

技專校院入學測驗中心表示，考生若報考「02 共同類」，須考國文及英文2科，即可憑此成績報名採計統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校日間部、進修部申請入學招生。

考生若報考「01 護理類」，須考國文、英文、專業科目(一)及專業科目(二)4科，除可報名採計統一入學「護理類」成績之二技日間部、進修部護理系申請入學，也可憑共同科目國文、英文2科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校二技日間部、進修部申請入學。

欲了解統測各項訊息之考生及家長，可至測驗中心網站下載查閱，或打諮詢服務電話，號碼（05）5379000轉300或600。