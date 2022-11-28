據中國載人航天工程辦公室，神舟十五號將於11月29日晚上11時08分發射。，太空人乘組為費俊龍、鄧清明和張陸等3人。根據大陸官方計劃，神舟十五號將會搭載3位太空人抵達航空站，與神舟十四號的3位太空人一起執行輪換任務，完成大陸首次太空人乘組在軌輪換。

根據香港01報導，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，費俊龍、鄧清明和張陸3名太空人將執行神舟十五號載人飛行任務，由費俊龍擔任指令長。