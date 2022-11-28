德國國家足球隊日前在比賽前全隊摀著嘴巴合照，抗議國際足球總會（FIFA）禁止球隊在卡達世界盃期間配戴支持LGBTQ的彩虹臂章。此舉惹怒卡達人民，昨（27）日德國對戰西班牙時，卡達民眾在場邊狂舉2018年指控德國足協種族歧視的德國隊中場大將厄齊爾（Mesut Ozil）的照片，還一邊摀住嘴巴，批評德國人偽善。

綜合美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，德國隊23日對戰日本隊前，全隊用右手摀著嘴巴合照，抗議國際足總禁止球隊配戴挺LGBTQ的彩虹臂章。

這項舉動惹怒主辦本屆世界盃足球賽的卡達民眾，27日德國隊對上西班牙的重要戰役期間，場邊部分卡達民眾舉起手上的厄齊爾照片或素描頭像，同時也學德國隊用手摀住嘴巴，《每日郵報》評論，卡達人顯然在暗指厄齊爾當年退出國家隊的風波，凸顯德國人的「偽善」。

不滿先前德國全隊摀住嘴巴抗議禁戴彩虹臂章，27日德國隊對戰西班牙時，部分卡達民眾在場邊高舉德國隊前中場大將厄齊爾（Mesut Ozil）的照片。（圖／美聯社）
不滿先前德國全隊摀住嘴巴抗議禁戴彩虹臂章，27日德國隊對戰西班牙時，部分卡達民眾在場邊高舉德國隊前中場大將厄齊爾（Mesut Ozil）的照片。（圖／美聯社）

現年34歲的厄齊爾出生在德國的土耳其裔家庭，2009年他首披德國國家隊戰袍，司職中場，期間隨隊征戰2010年至2018年間的3屆世界盃、2屆歐國盃，儘管德國隊於2014年世界盃奪冠，不過全隊於2018年的世界盃中發揮得不理想，在小組賽中就墊底出局。

當年，厄齊爾與同是土耳其裔的隊友京多安（Ilkay Gundogan）在世界盃開踢前與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）合照，引發爭議，比賽期間他受到德國球迷嘲諷，小組賽輸球後也受到場邊極端球迷辱罵，淪為德國隊提前出局的代罪羔羊。

前德國國家足球隊中場厄齊爾（Mesut Ozil）在2018世界盃開踢前與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）合照引發爭議，他在比賽後宣布退出德國隊，指控德國足協、媒體、球迷種族歧視。

厄齊爾在結束2018年世界盃賽事後宣布退出德國國家隊，他指控德國足球聯盟（German Football Association）、球迷、媒體對土耳其裔德國人進行種族歧視，「我們贏了我才是德國人，但當我們輸了，我就是移民。」

不滿先前德國全隊摀住嘴巴抗議禁戴彩虹臂章，27日德國隊對戰西班牙時，部分卡達民眾在場邊高舉德國隊前中場大將厄齊爾（Mesut Ozil）的照片。（圖／美聯社）
不滿先前德國全隊摀住嘴巴抗議禁戴彩虹臂章，27日德國隊對戰西班牙時，部分卡達民眾在場邊高舉德國隊前中場大將厄齊爾（Mesut Ozil）的照片。（圖／美聯社）

針對卡達民眾27日在場邊的抗議行動，今年仍代德國隊出場的京多安表示，現在開始他只想專注在足球上，「我的觀點是：政治已經結束了。卡達很驕傲能夠主辦世界盃，也是第一個主辦世界盃的穆斯林國家，而我來自穆斯林家庭，所以穆斯林社會相當驕傲。」

文章來源：Qatari fans hit back at Germany by recalling Özil in protest
文章來源：Qatari fans accuse Germany of HYPOCRISY during Spain game after they covered their mouths in anti-discrimination protest, by holding up pictures of Mesut Ozil - who hit out at racism in German FA when he retired from international duty in 2018
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