在高雄台塑仁武廠任職的41歲吳姓男子涉嫌提供提款卡、銀行帳號、網路銀行帳號給詐騙集團，橋頭地院審理後以吳男幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，且吳男是累犯，處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元新台幣。

詐騙集團於今年5月取得吳男的銀行帳號之後，將帳號交給真實姓名不詳的成年男子，騙徒再透過通訊軟體Line詐騙被害人，劉姓與施姓等被害民眾陸續將款項匯入吳男的銀行與網路銀行帳號。被害人發現後報警。

吳男到案時說，他在臉書（facebook）上看到青創貸款的廣告，與對方聯繫後，對方要他提供帳戶作為貸款核撥帳戶，自己因為相信對方才將帳戶交出，不知道對方是詐欺集團等。

法官審理後認為，近來媒體頻繁報導詐騙情事，也多呼籲民眾勿將帳號與提款卡、密碼交給其他人士，吳男已經有相當的社會經驗，且他曾經於2017年將帳戶交給詐欺集團使用，經橋頭地院判處有期徒刑2月確定。

吳男這次的行為明顯可預知會遭詐欺集團利用，但仍將帳號與密碼交給他人。雖然他主張是為了創業做電商賣翡翠，所以貸款。但法官認為他前後供述不一，也沒有提供任何相關進貨管道、進貨資料、店鋪位址資料等佐證。因此，判處他處有期徒刑4個月，併科罰金1萬元新台幣。罰金可易服勞役。可上訴。