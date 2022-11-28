台中地檢署查獲邱男為首的人蛇集團，今年6、7月間向蔡女詐稱到泰國代購佛牌及代辦貸款可獲150萬重酬，但抵泰國卻被賣去做詐騙，蔡女為「抓交替」竟從被害「豬仔」當起人蛇，誘拐另名台灣男子到泰國，該男不堪受虐，趁隙逃走向泰國警方報案，經返國後，中檢偵結，將邱及蔡兩人依違反《人口販運防治法》等罪嫌將起訴。

人蛇集團主嫌21歲邱男，在今年6、7月間向蔡女詐稱，只要到泰國幫忙代辦貸款及代購佛牌，就可大撈150萬元酬勞，蔡女心動經安排到泰國，護照被扣留，還被帶到河邊，坐桶子漂流進緬甸的KK園區，她人生地不熟，只好接受詐團安排做起電信詐欺，以「黃金投資」行騙。

詐團以蔡女業績不好，不給酬勞，蔡女為能返台，從被害「豬仔」轉為人蛇找「交替」，如法泡製將1名台灣男子拐騙到泰國，換回被扣護照，今年8月23日返台。

該男到泰國就被扣手機及護照、控制行動自由，搭船到緬甸KK園區的詐騙機房，被迫以「假愛情」、「假投資」詐欺行騙，工作動輒遭虐罰，疲憊打瞌睡至少罰100至50次不等伏地挺身，男子不堪受虐，偷偷從地下道逃走，向泰國警方求助。

經台灣駐泰國辦事處協助，男子在今年9月2日得以返台，經檢警循線追查，將邱男等緝拿到案。