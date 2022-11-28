鈊象(3293)今年累計前10月稅前盈餘55.34億元，直逼去年全年的57.03億元，全年獲利有望再創新高。總經理江順成認為，第四季跟上次法說會看法一樣，單季是相對不錯的一季，今年新平台上線後緩步貢獻營收及獲利，北美市場2023年可望持續穩定。

鈊象近年來旗下六大App：金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺營運穩健，同時拓展海外授權業務帶動，營收表現一路向上，今年又受到美元大幅升值，單單第三季業外收入就超過3億元，前3季業外收入達6.25億元，累計前10月稅前淨利突破50億元，持續創下歷年同期新高。

鈊象今年開發全新的授權遊戲平台，採遊戲授權並收取授權金的模式，在美國推出緩步的貢獻營收，江順成指出，目前新平台維持緩步增加的趨勢，暫時不會突然有爆炸性成長，手上還是有新平台持續開發，包括棋牌、博奕等，未來看時間投入市場。他認為，北美市場這幾年相當不錯，帶動公司獲利的大幅成長，2023年北美變化不會太大，依舊維持穩定，成長動能還是觀察新平台投入的效益。至於商用機台部分，今年下半年仍舊受到大陸封控影響，沒有太大改變，出貨相對偏淡。

由於公司獲利穩居本土遊戲公司王座，年終獎金還是被外界關注，江順成指出，獎金是依照公司章程辦理，沒有結帳前還不清楚。但根據過往情況，鈊象最大筆的還是年報出爐後，董事會決定股東盈餘配發及員工紅利部分，去年員工紅利提撥高達14.36億元，以員工人數1024人計算，平均每人平均可分得140萬元，通常在每年第三季會發到員工戶頭。

江順成表示，2022年增加6到7％員工，目前員工接近1100人，員工人數多寡還是會影響每人分配的紅利金額，但今年鈊象前三季大賺41.45億元，全年朝53億元獲利挺進，公司過往員工紅利都發的不錯，一般預料員工明年應該又是豐收年。