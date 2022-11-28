台南市長黃偉哲進入日軍官舍內視察修繕狀況。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲28日上午視察日軍步兵第2聯隊官舍群修繕進度，提到將待市府小內閣成員總辭後再徵詢對象，視財政逐年補助老人健保，針對外界質疑尚未偵破的學甲槍擊案，強調沒人能隻手遮天，支持檢警辦案，不作任何臆測與要求破案進度。

黃偉哲28日是當選台南市長後首日上工，市府小內閣人事更動成矚目焦點，黃偉哲表示正調查適合對象，將等小內閣總辭後再作徵詢，以「市政需要、個人意願與未來施政重點」為找人3原則。提到交通、治安、環境與教育等項目是未來施政重點。

國民黨對手謝龍介競選期間主打「老人健保免費」在坊間發酵，民進黨10位自家議員候選人也列為政見，黃偉哲提到明年度的預算已編列，未來會依據民意方向與市府財政負擔狀況執行補助。

學甲槍擊案遲未偵破，台南市議長郭信良、立委陳亭妃同時在南、北發動記者會要求限期破案，黃偉哲強調，這時代沒有任何人能隻手遮天掩蓋案情，現階段作任何臆測不尊重檢警辦案，司法案件更不能要求限期破案。

北區321巷內藝術聚落包括市定古蹟日軍步兵第2聯對官舍群，台南市文化局2年前編列1億8000多萬經費，一口氣修建8棟雙併與2棟獨棟建築，共計18戶，進度已超前完成72％，預計明年9月完工，未來將與台南公園、台南轉運站與新的台南火車站連成一個觀光與文化軸帶。

台南市文化局預計在日軍官舍群整建後，爭取將此地作為2024年台灣設計展的主場所。