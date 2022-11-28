歐洲央行(ECB)管委會官員Gabriel Makhlouf在周日指出，如果需要進一步加息，ECB在明年可能進行小幅升息。

ECB自今年七月以來啟動升息周期，升息速度為有史以來最快，市場押注ECB將在12月會議再度升息50至75基點(2至3碼)。Makhlouf說，他對下次的升息規模持開放態度。

儘管ECB決策官員一直堅稱，利率需要進一步上調，以協助降低通膨，但上周四公佈的上一次會議記錄顯示，官員們無法完全就利率的最終點或速度達成一致性意見。

愛爾蘭央行行長Makhlouf在接受愛爾蘭《星期日獨立報》(Sunday Independent)採訪時表示：「在我們進入明年之後，如果利率上升，有可能將是以較小的幅度上升」。

「然後，我們還必須看看歐元區經濟有發生了什麼事，這樣我們才能判斷還需要做多少事情。至於我們需要以什麼速度來做……我認為到明年下半年，我們將會看到它(通膨)下降」。