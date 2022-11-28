一輛搭載彰化市42位乘客的遊覽車，駕駛未留意視線死角，75歲潘姓婦人慘遭擦撞送醫不治。(民眾提供)

一輛搭載彰化市42位乘客的遊覽車，今天欲前往角板山一日遊，行程安排8時20分到本外埔區三清總道院参拜；該遊覽車到達總道院3樓停車場，由東往西倒車讓42位参拜民眾下車後，溫姓駕駛該遊覽車欲右轉開往三清總道院一樓時；因視線死角未見蹲在車右前輪車邊綁鞋帶潘姓婦人，致該名婦人遭該車右前輪擦撞，經119送往大甲光田醫院急救不治。警方指出，全案訊後，依業務過失致死罪移送法辦。

警方指出，57歲的溫姓男子，今天上午6時30分，搭載彰化市民42人，欲前往角板山一日遊，行程途中安排8時20分，到外埔區三清總道院参拜；該遊覽車到達總道院3樓停車場，由東往西倒車，讓42位参拜民眾下車。

溫姓司機駕駛該遊覽車欲右轉開往三清總道院一樓時，因視線死角，未見蹲在車右前輪車邊綁鞋帶75歲的潘姓婦人，致該名婦人遭該車右前輪擦撞，經119送往大甲光田醫院急救不治。警方強調，全案訊後，將溫姓駕駛依業務過失致死罪，移送台中地檢署偵辦。