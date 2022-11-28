明明油脂類食物吃很少，為何還會得脂肪肝？胃腸肝膽科醫師錢政弘解釋，其實脂肪肝是因為含糖食物吃太多，且澱粉類食物也一樣，像是白飯、麵包、土司、麵等，吞下肚的熱量如果太多，就會轉換成油脂堆積在肝臟，最終導致脂肪肝。

錢政弘在臉書粉專發文表示，最新研究顯示，高血糖會加速肝臟纖維化的程度。在醫學上評估肝臟纖維化的程度，可分成5個等級，正常的肝是沒有纖維化（F0），接下來分別是輕度纖維化（F1）、中度纖維化（F2）、重度纖維化（F3）和肝硬化（F4）。部分有脂肪肝的人，肝臟會慢性發炎，抽血可以驗出肝功能上升，代表有很多肝細胞加速死亡，而肝細胞來不及再生，就會由纖維組織取代，導致纖維化。

還有一篇來自新加坡、關於脂肪肝病患長期追蹤的統計，發現脂肪肝、且未患糖尿病的病患，平均每7.7年肝臟纖維化會增加一個等級；如果是合併有糖尿病的脂肪肝患者，惡化的速度更快，平均每5.9年纖維化就會嚴重一個等級。

錢政弘指出，不是全部脂肪肝病患，肝臟都會逐年惡化，分析發現這些人中，肝纖維化有惡化的佔34%，43%維持不變，剩下23%的人反而有改善，且不論是否有糖尿病，纖維化改善的速度是一樣的，也就是說「雖然有糖尿病的人，脂肪肝惡化的速度比較快，但變好的速度並不會比較慢。」

錢政弘說，改善脂肪肝的方法，最重要的還是調整飲食和運動、減重，且目前有許多的證據顯示，新一代的糖尿病藥物除了降血糖，還能減少脂肪肝和纖維化，因此積極控制血糖還是有助於緩解肝惡化。錢政弘也建議，有脂肪肝的病患要少吃甜食和澱粉，糖友們則要特別注意脂肪肝是否惡化。