目前2022世界盃足球賽成為熱烈話題，在邊看球賽同時，民眾都要搭配點心、宵夜等才會過癮，有營養師整理出16款世足美食熱量圖鑑，其中以1份披薩 （18吋）熱量高達4486大卡奪冠。她提醒民眾欣賞球賽之際也要注意熱量、吃得健康，建議民眾可多喝無糖茶、無糖氣泡飲來解嘴饞、增加飽足感，以免世足賽結束後身材大走鐘。

營養師高敏敏在其臉書粉專表示，以每份含量來看，世足美食熱量最高前3分別是，披薩（18吋）4486大卡、爆米花（大桶）1625大卡、德國豬腳（850g）1607大卡。

其餘則為雞排630大卡、雞米花（分享盒）550大卡、洋芋片（100克）549大卡、薯條（大份）529大卡、鹹酥雞（大份）525大卡、炸雞排漢堡493大卡、熱狗堡480大卡、洋蔥圈325大卡、可樂（600毫升）306大卡、吉拿棒280大卡、炸雞腿270大卡、雞塊（6塊）270大卡、啤酒（330毫升）162大卡。

至於如何選擇搭配世足賽的美食，高敏敏提供不爆卡的5項飲食建議，包括盡量選擇接近原食材的食物，例如水果、堅果、無調味爆米花、薄海苔等，並注意食物要少糖、低鈉、選擇100大卡內的零食，飲料則建議無糖茶與無糖氣泡飲，以免自己喜愛的球員贏了球賽，自己卻放飛了體重。