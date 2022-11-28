姜康哲（左起）、朱芷瑩、導演羅潤財、應采靈、導演劉潤成、班鐵翔、聖誕家婕出席開鏡記者會。（溱基創意行銷提供）

資深演員應采靈與金鐘視后朱芷瑩首次搭檔，主演劉潤成與羅潤財雙導演執導的女性電影《WOMEN 我們不知道的事》，改編自真實故事，跳脫傳統思維的婆媳過招，用新穎角度詮釋婆媳之間的愛。電影28日舉辦開鏡記者會，包含雙導演、應采靈、朱芷瑩、班鐵翔、姜康哲，「一家四口」全員出席，以及新人聖誕家婕。

應采靈透露在片中將飾演一位燒得一手好菜的能幹婆婆，不過現實生活跟角色完全不一樣，「我在家什麼人都不能管，沒有主控權，但我也不喜歡管人家，至於做菜，家常菜會做，但不太喜歡燒菜，如果做媳婦我算是不合格。」

朱芷瑩則飾演來自澳門的駐唱歌手，為此還特別上課學彈吉他，將在片中一展歌喉。談到接演原因，「當初會想要接演，就是因為片中談婆婆跟媳婦的關係，和一般作品的角色關係很不同，同時因為飾演歌手，也跟之前演過的角色不一樣。」被問到現實生活和男友施名帥媽媽的關係，她靦腆回：「滿好的！」至於飾演朱芷瑩老公的姜康哲則坦白從沒有帶過女友回家，目前沒有遇過婆媳過招的問題。

班鐵祥這次與應采靈三度搭檔飾演夫妻，更是二度與姜康哲合演父子，直呼和應采靈結成「三世姻緣」，「采靈給我感覺就是溫柔、有仙氣、善良又有氣質的女人，因為演過夫妻，本來已經很熟悉，再合作互動很自然，她跟我太太感情也很好。」被問到自己如果夾在婆媳問題中如何抉擇？他透露自己母親10多年前已過世，很感謝老婆只要聽到他懷念媽媽做的菜，就會自己照樣做出來，滿足他思念的味道。