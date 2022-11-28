澳洲工黨政府表示，調查發現前自由黨（Liberal）總理莫里森秘密任命部長，破壞民眾對政府的信任之後，政府本週將提出針對莫里森的譴責動議。

路透社報導，莫里森在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間秘密兼任衛生部長、財政部長、國庫部長、資源部長與內政部長等5個部長職，不僅未告知民眾，也未知會現任部長。

莫里森在5月大選失利後下台。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，眾議院領袖或律政部部長本週將向工黨控制的眾議院提出譴責動議。

艾班尼斯在記者會上說：「這關乎我們民主體制的問責，以及國會是否正常運作。」

澳洲高等法院前法官貝爾（Virginia Bell）主導調查，發現這些任命可能損及公眾對政府的信任之後，上週提出6項改革建議。

艾班尼斯承諾著手進行這6項改革，並表示本週會提出法案，要求任命部長時須公告周知。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111128