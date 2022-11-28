製程自動化感測器廠桓達大陸上海廠營運雖受4、5月封控影響而下滑，今年大陸事業恐難逃衰退命運，拜美國頁岩油業接單及出貨倍數成長，海外經銷商及台灣市場均成長，前三季EPS攀升至5.24元、前十月合併營收12.22億元，雙雙創同期新高。法人預估，今年營收及獲利可望締造史上新高。

桓達第三季合併營收達4.53億元、認列匯兌收益1千多萬元，EPS從去年同期1.85元增加至1.96元；前三季合併營收10.85億元、本期淨利2.58億元，EPS也由去年同期4.37元增加至5.24元，雙雙改寫同期新高。10月合併營收1.34億元，年成長27.54％；前十月合併營收12.22億元、年增幅20.20％。

桓達主管表示，桓達今年半導體、水處理、飼料、食品業及歐洲船舶客戶訂單穩定，美國頁岩油業訂單強勁。去年疫情期間，企業不敢投資，今年疫情和緩，專案開始慢慢恢復，東南亞水處理、飼料及食品業客戶年成長。台灣市場預估年增7％～8％，大陸市場受疫情影響而衰退的部分，尚未恢復，今年估年減10％。

桓達指出，桓達前十月出貨給美國頁岩油業客戶近4億元，勝過去年出貨2.2億元，年成長130％，創史上新高。目前美國市場在手訂單1億多元，預估今年美國出貨4.5億元，締造歷史新高。