今年以來在政經環境大舉轉變之下，國際市場波動加劇。展望2023年，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，在高物價、高利率及產業結構調整的「兩高一調整」架構之下，指數區間將落在12,000點～16,000點區間橫向震盪，看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股四大族群，成長力道可期。

「2023富邦財經趨勢論壇」28日登場，蕭乾祥表示，產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素2023年可望逐漸和緩，再出現今年大跌走勢機率不高。不過，在高物價、高利率及產業結構調整等趨勢限制之下，研判2023年台股將處於區間震盪的橫向波動格局，因科技業庫存持續調整，上半年可能還有回測機會，預料指數高點將落在下半年。

富邦投顧預估，台股本淨比區大約落在1.5-2.4區間，然而面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測2023年台股加權指數本淨比將會落在1.5 - 2倍區間，換算指數則是落在12,000點～16,000點。

選股方向上，看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股四大族群，投資人可以針對相關績優個股輪動低接布局來回操作。

受高物價成常態、低利環境不再，以及產業由虛轉實三大趨勢影響，牽動全球資金布局。展望2023年，台灣上市企業獲利在全球科技產品市場終端買氣降溫，廠商庫存調整壓力增加的影響下，將會壓抑台灣上市企業的獲利成長動能，下修幅度約為1成。

蕭乾祥指出，主要科技終端產品如PC/NB、智慧型手機在經過今年下半年的產品庫存消化調整，預期2023年市場衰退幅度有機會減緩，並在下半年產業供需逐漸回穩，對半導體等電子零組件產品需求砍單情況，也可望逐漸獲得改善。尤其是半導體部分，今年以來受到科技產品庫存調整壓力及地緣政治聯想衝擊的影響，台灣半導體產業股價大幅下修。

但是從產業應用趨勢分析，汽車動力電動化、自動駕駛系統電子化對於半導體晶片需求比重不斷提高，加上AI高速運算在各產業領域的運用範圍持續擴大，造成對於半導體晶片需求不斷增加。雖然在前兩年全球半導體業者大幅擴產及科技終端產品需求轉弱，造成半導體產業供需短暫失衡，然而預估2023年全球半導體產值可望落底，2024年便將再攀高，半導體的產業長期趨勢依舊看好。

此外，全球電動車市場快速成長，帶動電力相關產業需求的快速增加，從發電、充電樁、電網、儲能等相關基礎設施產業及所需要電力電子元件都將商機可期。最後，面對全球高物價且景氣可能低度成長的經濟環境，剛性需求的必須消費品及生技醫藥產業，受到景氣波動的影響程度較小，也是2023年投資布局不可忽視的重要族群。