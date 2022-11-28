國立花蓮高工美術科老師黃兆伸以「藝起玩桌遊」教案，獲教育部「全國高級中等學校創新教學獎評選」個人組銀質獎肯定。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高工美術科老師黃兆伸研發「藝起玩桌遊」教案，以美術為核心，藉桌遊設計與製作，讓學生學習其他領域課程內容，並發覺「美」就存在生活每個角落，獲教育部「全國高級中等學校創新教學獎評選」個人組銀質獎肯定，此外，該教案也入圍團體獎，是全國唯一在個人、團體獎項中雙入圍的學校。

黃兆伸表示，技術型高中學生3年下來只有2學分的美術課，因此如何利用一周一節非考科的課程給學生最大的幫助，是他的目標。由於桌遊型式較易讓學生領略美感，且活動參與較能聚焦，便運用美感桌遊作為教學內容，提升美感素養及學習樂趣外，更能使學生容易在生活環境發現「美」。

黃兆伸指出，「藝起玩桌遊」教案是以美術為核心，引導學生透過桌遊設計與製作，學習跨領域課程，如化學、製圖、藝術生活、國文、英文及數學等，並從中察覺美感就存在生活中各領域的知識鑑賞與技能體驗裡頭。

化工一甲學生施澔儒說，美術課有許多讓學生自己動手做的課程內容，且小組競賽方式也相當有趣，其中他最喜歡圖形迷宮的單元，透過同組夥伴設計迷宮讓大家闖關，以嘗試各種不同的解法。

學生田雅妍則認為黃兆伸的教學方式很靈活，在教科書基礎上加入很多活動，印象最深刻為在6個方格內畫上圖形，再折成圖形對稱的小盒，過程中，若未思考圖形空間配置，或繪製不夠細心，畫出來的線條就不能構成圖形對稱的盒子。

花工表示，國教數鼓勵教師精進教學技巧，展現創新及跨領域能力，提升學生學習成效，辦理「全國高級中等學校創新教學獎評選」全國競賽，花工以「藝起玩桌遊」同時入圍個人獎與團體獎，是全國唯一，且黃兆伸更在全國各優質教案中脫隱而出，榮獲個人組銀質獎，實屬不易。