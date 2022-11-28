工研院團隊研發出超廣色域的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，獲得2022全球百大科技研發獎殊榮，團隊中的工研院電光所營運總監朱慕道（左四）、電光所組長方彥翔（左三）、電光所副理蔡婷舜（左二）親赴美國領獎。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院研發超廣色域的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，從研發階段就切入終端需求，已攜手海內外開拓新產業與商機，帶動台灣產業轉型升級，今年更獲美國R＆D100全球百大科技研發獎國際殊榮，讓台灣研發在國際發光。

在經濟部技術處與工業局補助下，工研院電光系統所組長方彥翔與團隊投入10多年，從最初就大膽選題投入高難度Micro LED技術，研發出的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，擁有高解析、高亮度、高整合、低功耗等特點，無論在體驗強度、適用裝置與環境和續航力上，都深具商業價值。

工研院2016年成立「Micro LED聯盟」，橫向整合產業鏈，串連上游半導體、先進封測，到下游面板廠至國際出海口，成功協助台灣Micro LED產業前進國際舞台。

方彥翔表示，研發初期，工研院團隊便擬定 「先找到出海口」的目標，一旦下游出口海確定，國內供應鏈廠商便可放心投資研發，工研院則扮演技術整合者的角色。

如今Micro LED產業聯盟中也涵蓋了上到下游業者，其中不乏半導體設備、PCB、先進封裝及檢測產業。

也因為聯盟的串接，讓業者從過去的單打獨鬥，到現在直接綁定終端系統及品牌業者，切入以需求為導向的市場，大幅提升附加價值。

方彥翔表示，未來Micro LED將可應用在車載市場、AR／MR、透明顯示器等領域，如將Micro LED微型、低功耗及高亮度特性，融合在單一曲面大螢幕的儀表板上，同時可偵測駕駛或乘客手勢、眼球等生物特徵，帶動高沈浸的智慧化體驗。

而其高亮度、高省電、體積小及高解析等特性，在日光下也能清楚顯示，低功耗可解決長時間穿戴電力不足的瓶頸，更可應用在AR／MR元宇宙應用。

未來，還可導入各式交通工具與商場櫥窗，以精密整合感測系統凸顯高品質、高對比的細緻動畫，或透過互動讓民眾體驗創新科技，未來工研院將持續協助產業，讓技術加速落地，在國際更具競爭力。