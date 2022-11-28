范宗沛近日推出創作專輯《熟成式Ripen》。（風潮音樂提供）

配樂鬼才范宗沛長期居幕後製作，在2011年發行《一場誤會》專輯之後，經過疫情沉澱，他終於再度推出個人創作專輯《熟成式Ripen》，以古典、輕爵士與流行演奏為基底，加上熱情的拉丁美洲節奏，並融入古典練習曲及輪旋曲的技術。相較於早期作品，這張作品旋律輕快，展現出這段時間他對於生活的不同體悟。

坐擁三金與亞太影展配樂獎項肯定的范宗沛，擅長以旋律描摹跌宕起伏的人生故事，新專輯《熟成式》編曲豐富且充滿戲劇性。他表示這張專輯的編曲手法較為嚴謹，演奏起來也相對費力。不同於少年時專注著推敲愁滋味，選擇用輕爵士手法來表現此專輯的范宗沛，如今更珍重品嘗生活中的細膩，也對匆忙的時光多了分從容的餘裕。他說：「對音樂人來說，創作就是把生命中想到的東西記錄下來。」用作品為其疫情後的生活下了最好註腳。

聊到新專輯，范宗沛不改幽默，一本正經地說：「疫情連續3年把人關在屋子裡，對音樂創作者來說是一大傷害。現在的我用僅有的殘餘價值，來賺一點外快。」對他而言，這是一張在疫情中求生存的創作作品。他也感嘆，這個時代還能製作實體演奏專輯是很難得的事，「或許會是唱片世紀末幾張僅存的實體作品」。