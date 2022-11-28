《神人之家》在上映首周末獲得票房破百萬的傲人成績。（傳影提供）

在台北電影獎拿下百萬首獎等4項大獎的紀錄片《神人之家》，也入圍金馬獎最佳紀錄片、最佳剪輯，更在首周末獲得票房破百萬的傲人成績，成為今年台灣紀錄片開片票房冠軍。導演盧盈良周末帶著片中可愛的姪子盧酉鑫，以及哥哥種的小番茄一起跑映後座談，盧盈良曾經直言：「這只是自己家的事！」沒想到卻意外感動了5千名觀眾。

《神人之家》同時也獲得了多位電影導演推薦，包括九把刀、徐譽庭、楊雅喆、陳玉勳等人，紛紛發文加持，九把刀說：「電影中段之後聽到很多哭聲，看完以後會很想回家！」徐譽庭說：「用非常好看來告白，太輕蔑了，但真的好好看！」

《茶金》女主角連俞涵更盛讚說：「也許韓國有《我們的藍調時光》和《我的出走日記》，還有美國的《夢想之地》，但只有台灣會有《神人之家》，我真的覺得太棒了，拜託大家一起去看，看完不知道為什麼從大笑到崩潰大哭，這個神奇旅程，實在是讓人太激動了！」演員與歌手孫淑媚也發限動提到：「就想說一個人去看場電影，結果哭得唏哩嘩拉的，驚喜的是導演跟小姪子映後出現了！」

這周日映後座談時，盧盈良被提問到：「為何要把帶媽媽看海放在最後結尾？」他感性回答：「想跟媽媽講，你想要去的遠方，你就慢慢走，我會在後面看著。」一句話讓許多觀眾再度噴淚！但是盧盈良也提到，自己本來不知道原來每個家庭都會有一個群組，這次在拍完電影之後，家裡也有了一個「神人之家」群組。